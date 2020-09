Ihr Name erscheint in der jährlich von Supply Demand Chain Executive herausgegebenen Liste der weiblichen Spitzenführungskräfte der Branche

Taulia, der führende Anbieter von Betriebskapital-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass Darcy Douglas, VP of Professional Services, als eine Empfängerin des ersten Women in Supply Chain Award der Zeitschrift Supply Demand Chain Executive aufgeführt wurde. Die Auszeichnung würdigt weibliche Führungskräfte im Bereich Lieferkette, die ihr Commitment to Excellence, also ihre höchsten Ansprüchen verpflichteten Arbeitsgrundsätze, in ihrer jeweiligen Rolle unter Beweis gestellt und auch andere Frauen bei der Entwicklung ihrer beruflichen Laufbahn und Kompetenzen unterstützt haben.

Darcy Douglas ist seit zehn Jahren bei Taulia tätig und ihre Führungsstärke hat dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen von einem kleinen Start-up zu einem etablierten Marktführer in der Lieferketten-Finanzbranche entwickelt hat. Seit Beginn ihrer Tätigkeit bei Taulia hat sie federführend zur Einrichtung von drei Leadership- und Weiterbildungs-Programmen beigetragen, die Mitarbeiterinnen von Taulia bei der Erweiterung ihrer beruflichen Fähigkeiten und Weiterentwicklung ihrer Laufbahn unterstützen. Insbesondere rief Douglas das Programm Leadership Initiative for Taulia (LIFT) für Frauen ins Leben, das ein Mentoring-Programm, Lehrveranstaltungen und andere Aktivtäten zur Förderung von beruflicher Entwicklung und Führungskompetenzen umfasst.

"Die Führungsarbeit von Darcy hat wesentlich zum Erfolg und Wachstum von Taulia beigetragen. Seit Beginn ihrer Tätigkeit bei Taulia ist es ihr besonderes Anliegen, die Rolle der Frauen zu stärken und sie bei der optimalen Nutzung ihrer Karrierechancen zu unterstützen. Das LIFT-Programm hat die Entwicklung weiblicher Führungskompetenzen so erfolgreich gefördert, dass es jetzt unternehmensweit allen zugänglich gemacht wurde. Wir bin sehr gespannt, was sie als Nächstes vollbringt", so Cedric Bru, CEO, Taulia.

"Für mich ist es extrem wichtig, einen Beitrag zum Aufbau einer Unternehmenskultur zu leisten, die den Erfolg von Frauen im Berufsleben fördert. Unser Unternehmen ist weiterhin weltweit auf Wachstumskurs und mein Anliegen ist es, weiterhin Frauen beim Erwerb von Führungskompetenzen und beruflichen Fähigkeiten zu unterstützen, damit sie das machen können, was sie sich vorgenommen haben", so Darcy Douglas, VP of Professional Services, Taulia.

Bei Supply Demand Chain Executive gingen über 200 Einsendungen für das Women in Supply Chain Award-Programm ein. Die vollständige Liste aller Gewinner findet sich auf der Website der Zeitschrift.

Über Taulia

