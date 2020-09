Berlin - Trotz steigender Corona-Fallzahlen glaubt Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) nicht, dass ein strenger Lockdown, wie Deutschland ihn im Frühjahr erlebt hat, notwendig sein wird. "Die Wahrscheinlichkeit, noch einmal so einen Lockdown wie vor ein paar Monaten zu erleben, halte ich für gleich null", sagte er dem Nachrichtenportal Watson.



Die breite Bevölkerung sei zu sehr alarmiert und sensibilisiert für das Thema, sagte der Mediziner. "Sie hat begriffen, wie gefährlich Covid-19 sein kann, welche Langzeitschäden nach der Krankheit drohen, und dementsprechend werden die Menschen bereit sein, zeitnah Maßnahmen zu ergreifen, um das Schlimmste zu verhindern. Die Bevölkerung wird größtenteils freiwillig tun, was notwendig ist, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden." Auch was den Impfstoff gegen das Coronavirus betrifft, zeigte Lauterbach sich positiv gestimmt: Verfügbar sein werde das Mittel seiner Einschätzung nach "Anfang des kommenden Jahres. Da bin ich sehr optimistisch."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de