München - Am 3. Oktober schaltet mit Telefónica Deutschland/O2 der gemessen an der Nutzerzahl größte deutsche Mobilfunkbetreiber sein Netz der fünften Generation an. Das Unternehmen will den Betrieb nach eigenen Angaben zunächst symbolisch mit rund 150 5G-Stationen in fünf größten deutschen Städten - Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln - aufnehmen, berichtet die Nachrichtenseite n-tv.



Mit dem kommerziellen Start am 6. Oktober steht 5G dann als Produkt den O2-Kunden zur Verfügung. O2 startet mit der aktuell branchenüblichen 5G-Maximalgeschwindigkeit von 300 MBit/s. Damit ist die Surf-Geschwindigkeit zunächst etwa 30 Prozent höher ist als im 4G-Netz. "Wir werden den Ausbau schnell vorantreiben und in den Städten schon bald eine Geschwindigkeit bieten, die etwa 100 Mal über der des 4G Standards liegt", sagte Telefónica-Chef Markus Haas n-tv.



Ende nächsten Jahres will Telefónica-Deutschland mehr als 2.000 5G-Stationen im Netz haben. Bis zum Jahr 2022 sollen 16 Millionen Menschen vom 5G-Netz von O2 versorgt werden. Der Ausbau des flächendeckenden 5G-Netzes werde "viel schneller" gehen, als bei den Netzen der Vorgängergenerationen unter anderem, da die bereits vorhandenen Stationen dafür genutzt werden könnten. Die Konkurrenten Vodafone und Telekom haben ihren 5G-Betrieb bereits im vergangenen Jahr aufgenommen.



Haas sieht Telefónica dadurch nicht im Nachteil. Man starte jetzt, "weil jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist", sagte er der Seite. Die großen Hersteller brächten gerade die entsprechenden Smartphones auf den Markt. "Damit wird die neue Technik jetzt für unsere Kunden relevant."

