Schulung, Anbindung, Inspiration kostenlos für alle Schulung, Anbindung, Inspiration kostenlos für alle

AltiumLive, die jährliche Branchenkonferenz für das Leiterplatten-Design, wagt den Übergang von einer dreitägigen Live-Veranstaltung zu einem virtuellen Summit. Jeder kann an der kostenlosen Veranstaltung teilnehmen, die bis ins kleinste Detail so konzipiert wurde, dass die Qualität und Inhalte, welche die Elektronikdesign-Community von diesem Event inzwischen gewöhnt ist, beibehalten werden können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200923006006/de/

AltiumLive will provide a dynamic approach to learn, network, and collaborate from the convenience of either your home or workplace. (Graphic: Altium LLC)