DJ Auch Altmaier in Quarantäne

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) befindet sich inzwischen auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in häuslicher Quarantäne. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte Altmaier mit, "dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet wurde". Er habe sich deshalb "vorsorglich in häusliche Quarantäne" begeben. "Ich wurde am Freitag negativ getestet, es geht mir sehr gut", erklärte der CDU-Politiker.

September 24, 2020 02:18 ET (06:18 GMT)

