NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Autozulieferers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresziele erschienen zudem angesichts der Signale des Managements zunehmend konservativ./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 01:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2020 / 01:44 / ET

