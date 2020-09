Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh weiterhin schwach gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz vor 9.00 Uhr bei 1,1654 Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,1657 Dollar notiert.Der Euro ist wegen steigender Corona-Infektionszahlen in Europa in der Defensive, formulierten die Helaba-Experten in ihrem Tagesausblick. Es gebe Sorgen vor neuen Beschränkungen, wodurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...