Die Analysten der Baader Bank stufen die Polytec-Aktie nach einer Präsentation von CFO Peter Haidenek auf der Baader Konferenz weiter mit "Buy" und Kursziel 8,0 Euro ein. Die Analysten fassen zusammen: Polytec ist mit seinem Geschäftsmodell gut positioniert. Das Unternehmen leidet unter dem drastischen Rückgang der Pkw- und Lkw-Produktion (insbesondere in Europa), kann sich jedoch deutlich besser behaupten als die Wettbewerber und hat die Chance, Projekte von in Schwierigkeiten geratenen Wettbewerbern zu übernehmen. Polytec hat schon vor der Pandemie begonnen, seine Kapazitäten und Kosten anzupassen. Das Unternehmen hat auch weiterhin die Ambitionen, im Geschäftsjahr 2020 ein leicht positives EBIT zu erzielen. Die Rentabilität wird sich in den Jahren ...

