Alex Segovia wird Partner bei Dynamics Group und verstärkt das Team in der Westschweiz



24.09.2020 / 10:00



Medieninformation



Alex Segovia wird Partner bei Dynamics Group und verstärkt das Team in der Westschweiz



Genf/Lausanne, 24. September 2020 - Ab 1. Oktober 2020 wird Alex Segovia (1970) als neuer Partner der Dynamics Group tätig und verstärkt das französischsprachige Partner-Team neben Thierry Meyer im Büro Lausanne sowie Christophe Lamps und Stephan Post. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen der institutionellen Kommunikation, Human Resources, Corporate Communication und des Spitzensports.



Alex Segovia startete seine Karriere im internationalen Marketing der Postfinance, bevor er als Head of Sports Sponsorship in der Corporate Communications-Abteilung der Schweizerischen Post tätig wurde. Im Jahr 2001 wurde er Marketing & Communications Manager des Schweizer Radsportteams Phonak. Zwischen 2005 und 2016 war er als Communications Director von Losinger Marazzi für die tiefgreifende Transformation der reinen Baufirma in eine führende Schweizer Gesellschaft der nachhaltigen Immobilien- und Arealentwicklung verantwortlich. In den Jahren 2016 bis 2019 war er in der Funktion des Head of Communications Europe für die Bouygues Construction Group in Paris tätig. Durch seine langjährige Erfahrung bei verschiedenen Schweizer und multinationalen Unternehmen sowie seinem Gespür für die richtige Kommunikation im digitalen Zeitalter verfügt Alex Segovia über entscheidende Qualifikationen, um Unternehmen bei schnellen, tiefgreifenden Veränderungen zu unterstützen. Sein grosses Netzwerk zu KMUs, Institutionen, Grossunternehmen und im Bereich des professionellen Spitzensports trägt dazu bei, das Beratungsangebot der Dynamics Group weiter zu stärken. Die Aufnahme von Alex Segovia in die Dynamics Group folgt auf die Neuzugänge von Alexandra Thalhammer im Büro Bern per 1. September 2020 und von Christian Wolf im Büro Zürich per 1. November 2020. Über Dynamics Group Dynamics Group ist eine führende gesamtschweizerische Kommunikationsgruppe mit Schwerpunkten Corporate Communications, Capital Market Communications, Public Affairs, Reputation Management und Crisis Communications. Die Partnerschaft wurde 2006 gegründet und wird durch 15 Partner geführt. Dynamics Group hat Büros in Zürich, Bern, Genf und Lausanne.



Kontakt

Christophe Lamps, Senior Partner

Phone +41 79 476 26 87

E-Mail cla@dynamicsgroup.ch



Thierry Meyer, Partner

Phone +41 79 785 35 81

E-Mail tme@dynamicsgroup.ch



Alex Segovia, Partner

Phone +41 79 819 85 33

E-Mail ase@dynamicsgroup.ch

Ende der Medienmitteilungen