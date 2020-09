"Marken zeigen ihr Gesicht", unter diesem Motto findet am 12. November 2020 der 23. Verpackungsdialog des Deutschen Verpackungsmuseum in Heidelberg statt. In jährlicher Regelmäßigkeit präsentieren sich hier hochrangige Vertreter bedeutender Marken. Was es bedeutet, wenn sich ein Konzern von seiner Kernmarke verabschiedet, den Marlboro Cowboy endgültig in Rente schickt, erläutert den Besuchern des diesjährigen Verpackungsdialogs der Marketing Direktor von Philip Morris Deutschland, Thorsten Scheib. Weitere Speaker sind William Verpoorten (Eierlikör), Moritz Bahlsen (Lorenz Snack-World) und Oliver ...

