München (ots) - Mit dem Ergebnis "5 von 5 möglichen Sternen" zählt PAYBACK zu den besten Arbeitgebern für Frauen deutschlandweit. Bei den 'Arbeitgebern mit bis zu 2.000 Mitarbeitern' wurde das Tech-Unternehmen sogar unter die Top 10 eingestuft. Dies hat das Frauenmagazin BRIGITTE in einer Studie ausfindig gemacht, an der mehr als 250 Unternehmen teilgenommen haben. "Wir achten sehr darauf, für Frauen ein spannender, attraktiver und überzeugender Arbeitgeber zu sein. Die Auszeichnung von BRIGITTE zeigt uns einmal mehr, dass uns das gelingt. Ziel ist es, verstärkt Frauen in Führungspositionen zu bringen und weibliche Führungskräfte sichtbarer zu machen", so Carolin Schlegtendal, HR Director und Head of Talent Acquisition bei PAYBACK.BRIGITTE macht es sich seit 2018 zusammen mit den Personalmarketiers von TERRITORY Embrace zur Aufgabe, die besten Arbeitgeber für Frauen auszuzeichnen und auf diese Weise herausragende Frauenförderung zu ehren. Bei der Studie wurde das Engagement der Firmen in vier Bereichen bewertet, die für die Chancengleichheit von Frauen von Bedeutung sind: die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Flexibilität der Arbeit, Maßnahmen zur Karriereförderung sowie der Stellenwert von Transparenz und Gleichstellung im Unternehmen. Auch der Frauenanteil in Führungspositionen sowie die selbst auferlegten Frauen-Quoten der Unternehmen flossen in die Punktzahl mit ein.Eine Übersicht aller Betriebe mit Spitzenbewertungen sowie weiterführende Ergebnisse und Informationen zur Studie sind unter brigitte.de/bestearbeitgeber sowie in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE (21/2020) zu finden.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von über 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".