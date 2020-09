DJ Röttgen schließt erneuten Lockdown wegen Pandemie nicht aus

BERLIN (Dow Jones)--Der Bewerber um den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen schließt angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen einen erneuten Lockdown des öffentlichen Lebens nicht aus. "Man kann nichts ausschließen, wenn es darum geht, diese Pandemie wieder unter Kontrolle bringen zu müssen. Was sich dort entwickelt, wissen wir nicht so genau. Darum sollten wir nicht spekulieren, aber auch nichts ausschließen", sagte Röttgen dem Fernsehsender RTL.

Man habe im Frühjahr den ersten Lockdown nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern er sei das "notwendige Instrument" gewesen. "Es war ein letztes Mittel, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen", so Röttgen.

In den vergangenen Tagen haben sich in Deutschland im Durchschnitt täglich rund 2.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Mehrere Kommunen haben die Schutzmaßnahmen verstärkt oder werden das in den kommenden Tagen tun. Dazu gehören eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und ein Beschränkung bei den Besucherzahlen von Privatfeiern. Die Infektionszahlen sind in vielen europäischen Ländern noch höher als in Deutschland.

