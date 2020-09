München (ots) - Gestern zeigte Das Erste die letzten beiden Episoden der Event-Serie "Oktoberfest 1900". 3,45 Mio., das entspricht einem Marktanteil von 12,1 Prozent, verfolgten das Finale über den Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem größten Volksfest der Welt. Weitere 5,7 Millionen Mal wurde "Oktoberfest 1900" bisher in der ARD-Mediathek abgerufen - nach nur zwei Wochen schon jetzt ein sensationeller Erfolg. Und das Nutzungsangebot besteht noch weiter bis zum 31. Dezember 2020."Oktoberfest 1900" ist eine Produktion von Zeitsprung Pictures in Zusammenarbeit mit Violet Pictures und Maya Production, in Koproduktion mit dem BR (federführend), der ARD Degeto, dem MDR und WDR für die ARD, gefördert vom FFF Bayern, der Film- und Medienstiftung NRW, dem German Motion Picture Fund und dem Czech Film Fund. Verantwortliche Redakteurinnen für "Oktoberfest 1900" sind Bettina Ricklefs und Daniela Boehm (BR), Carolin Haasis (ARD Degeto), Jana Brandt und Meike Götz (MDR), Elke Kimmlinger (WDR). Produzenten sind Michael Souvignier und Till Derenbach (Zeitsprung Pictures), Alexis von Wittgenstein (Violet Pictures) und Felix von Poser. Regie führte Hannu Salonen. Die Head-Autoren der Serie sind Ronny Schalk und Christian Limmer nach einem Konzept von Alexis von Wittgenstein.In den Hauptrollen spielen Misel Maticevic, Martina Gedeck, Francis Fulton-Smith, Klaus Steinbacher, Mercedes Müller, Brigitte Hobmeier, Maximilian Brückner, Markus Krojer, Martin Feifel, Michael Kranz und Vladimir Burlakov zu sehen. In weiteren Rollen spielen Eisi Gulp, Irina Wanka, Petra Berndt, Michael A. Grimm, Sibylle Canonica, Ferdinand Dörfler, Angela Ascher, Monika Manz, Hans Stadlbauer u. v. a.Fotos können über www.ard-foto.de heruntergeladen werden.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4715775