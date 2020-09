Die Schwäche der Edelmetalle Gold und Silber geht auch am Donnerstag weiter. Aufbäumen? Fehlanzeige. Vor allem der Silberpreis kam in dieser Woche deutlich unter Druck und verlor bereits im zweistelligen prozentualen Bereich. Am Vormittag unterschritt der Silberpreis sogar die Marke von 22 Dollar - aktuell pendelt das Edelmetall um diesen Kurs. "Silber tut, was Silber tut, nämlich die Investoren zu frustrieren", sagt Ole Hansen, Chef-Rohstoffanalyst bei der Saxo Bank.Hansen sieht vor allem die jüngste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...