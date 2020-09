Die Veranstalter des Mobile World Congress haben einen neuen Termin für die Mobilfunkmesse bekannt gegeben. Ende Juni ist es dann in Barcelona so weit. Normalerweise fand der Mobile World Congress in Barcelona immer im Februar, pünktlich zum Beginn des neuen Jahres statt. Das wird im Jahr 2021 nicht der Fall sein. Ursprünglich war der MWC 2021 für März angesetzt, doch auch dieser Termin kommt zu früh. Stattdessen hat der Veranstalter GSMA die Messe nun für den Zeitraum vom 28. Juni bis zum 1. Juli 2021 terminiert. Der Grund für die Verschiebung...

