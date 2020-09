Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.660 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Continental, der Allianz und von Daimler. Die Aktien von Merck, Linde und der Deutschen Börse rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hellte sich zum fünften Mal in Folge auf: Das Konjunkturbarometer stieg im September von 92,5 Punkten auf 93,4 Zähler, wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Donnerstagvormittag mitteilte.



Beobachter hatten mit einem etwas stärkeren Zuwachs gerechnet. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 23.087,82 Punkten geschlossen (-1,11 Prozent).

