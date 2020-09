Die Wiener Börse konnte am Donnerstag im Vormittagshandel die klaren Verluste vom Frühgeschäft merklich eindämmen. Um 12 Uhr lag der heimische Leitindex ATX nur mehr moderate 0,12 Prozent im Minus bei 2.109,17 Punkte. Europaweit hellte sich die Stimmung leicht auf. Die sehr schwachen Vorgaben von der Wall Street wurden im Verlauf etwas in den Hintergrund gedrängt. Am Vorabend hatten Konjunktursorgen ...

