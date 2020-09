DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich - wirtschaftliche Erholung läuft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag kaum verändert. Damit erholen sie sich deutlich von ihren Tiefständen im frühen Handel. Positiv wurde der ifo-Geschäftsklimaindex gewertet, der für eine anhaltende wirtschaftliche Erholung steht. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,2 Prozent auf 3.175 Punkte. Der DAX legt dagegen um 0,2 Prozent auf 12.668 Punkte zu. Jedoch verläuft der Handel weiterhin ziemlich nervös, im Tagestief notierte der DAX mit 12.513 Zählern deutlich tiefer.

Allerdings gibt es auch Skeptiker, die ein erneutes Abrutschen nicht ausschließen. "Aus der Fed kommen immer mehr Stimmen, die betonen, dass die weitere Erholung deutlich weniger geradlinig verlaufen wird als der bisherige Teil der Erholung", sagt Altmann. Zudem sei die Covid-19-Pandemie endgültig zurück an den Märkten.

Wirtschaftliche Erholung geht weiter, aber verlangsamt sich

Die deutsche Wirtschaft befindet sich auch im September weiter auf Erholungskurs, der DZ Bank zufolge allerdings mit nachlassendem Tempo. Das zeige die Umfrage des ifo-Instituts - der Geschäftsklimaindex klettert von 92,5 auf 93,4 Zähler. Die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen habe sich im laufenden Monat weiter verbessert, doch das Plus war das kleinste seit dem historischen Tief im April. Wie auch andere Umfragen zeigten, helle sich die Stimmung im Industriebereich deutlich auf. Hier gebe es zunehmend Lichtblicke auch im Auslandsgeschäft. Dagegen litten viele Dienstleistungssparten unter den wieder steigenden Infektionszahlen und der damit verbundenen Unsicherheit über mögliche neue Einschränkungen.

Neue Reisewarnungen belasten Sektorwerte besonders

Einige Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor stehen mit Blick auf die steigenden Covid-19-Zahlen und möglichen erneuten oder verlängerten Beschränkungen unter Druck. So brechen in London Cineworld um 10 Prozent ein. Die Sorge vor neuen Lockdowns belastet, was weitere Verzögerungen von Film-Premieren zur Folge haben dürfte. So plant laut Medienberichten Walt Disney eine Verschiebung des Marvel-Superhero-Films "Black Widow". Daneben verweist AJ Bell auf die enttäuschende Entwicklung von "Tenet". Der Film sei schlechter in den Kinos gelaufen als gedacht. Daneben sei "Mulan" vom Start an als Streaming-Film angeboten worden. "Wonder Woman" sei auf Weihnachten verschoben worden. In Deutschland verliert die Aktie des Konzertveranstalters DEAG 10 Prozent.

Hella-Zahlen im Rahmen - Ausblick ermutigend

Im MDAX notieren die Aktien des Automobilzulieferers Hella kaum verändert. Der Autozulieferer hat wie erwartet schwache Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Umsatz entspricht in etwa den Prognosen. Das operative Ergebnis ist zwar höher als erwartet ausgefallen, bereinigt bewegt es sich aber im Rahmen. Für die Aktie von Dürr geht es um gut 6 Prozent nach unten, hier belastet, dass der Maschinen- und Anlagenbauer über die Ausgabe von Wandelanleihen frisches Geld einsammeln will. Im SDAX ziehen SNP Schneider-Neureither um 0,9 Prozent an: Fujitsu nützt künftig die Software des Unternehmens.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.176,36 -0,12 -3,75 -15,19 Stoxx-50 2.908,62 -0,30 -8,77 -14,53 DAX 12.669,50 0,21 26,53 -4,37 MDAX 26.515,32 -0,97 -260,63 -6,35 TecDAX 3.008,55 -1,06 -32,36 -0,21 SDAX 12.021,61 -0,61 -73,42 -3,92 FTSE 5.878,13 -0,36 -21,13 -21,79 CAC 4.798,09 -0,09 -4,17 -19,74 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,52 -0,02 -0,76 US-Zehnjahresrendite 0,67 0,00 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi, 18:01 % YTD EUR/USD 1,1641 -0,16% 1,1658 1,1678 +3,8% EUR/JPY 122,75 -0,11% 122,82 123,05 +0,7% EUR/CHF 1,0775 +0,01% 1,0766 1,0782 -0,8% EUR/GBP 0,9126 -0,45% 0,9174 0,9158 +7,8% USD/JPY 105,44 +0,08% 105,33 105,37 -3,1% GBP/USD 1,2752 +0,22% 1,2706 1,2752 -3,8% USD/CNH (Offshore) 6,8338 +0,09% 6,8268 6,8182 -1,9% Bitcoin BTC/USD 10.317,01 +0,67% 10.306,76 10.444,51 +43,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,01 39,93 +0,2% 0,08 -29,6% Brent/ICE 41,80 41,77 +0,1% 0,03 -32,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.853,06 1.863,42 -0,6% -10,36 +22,1% Silber (Spot) 22,19 22,88 -3,0% -0,69 +24,3% Platin (Spot) 839,38 842,50 -0,4% -3,13 -13,0% Kupfer-Future 2,96 2,99 -1,1% -0,03 +4,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2020 06:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.