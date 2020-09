DJ Bundesregierung will Mietspiegelrecht reformieren

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will das Mietspiegelrecht reformieren und hat dazu am Donnerstag einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Damit sollen die Qualität der Datenerhebung und die Verbreitung von Mietspiegeln gestärkt sowie die Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter erhöht werden, erklärten das Bundesjustizministerium und das Bundesjustizministerium. Auch soll die Bedeutung der Mietspiegel und ihre Akzeptanz gestärkt werden.

Mit der Reform will die Regierung außerdem einen Anreiz schaffen, dass qualifizierte Mietspiegel für möglichst viele Gemeinden erstellt werden. Besonders in Ballungsgebieten ist es in den vergangenen Jahren zu deutlichen Mietsteigerungen gekommen. Die Bundesregierung will mit den Reformen die Lage für Mieter verbessern.

In Deutschland werden die Mietspiegel üblicherweise als Referenzpunkt für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete genutzt. Sie werden dann zur Begründung für Mieterhöhungen und zur Bestimmung der zulässigen Neuvertragsmiete im Geltungsbereich der Mietpreisbremse herangezogen.

Der Gesetzesentwurf sieht nun vor, dass Vermieter eine Mieterhöhung künftig nur noch mit einem qualifizierten Mietspiegel oder einem Sachverständigengutachten begründen können. Der Verweis auf den Mietzins in Vergleichswohnungen wird nicht mehr als Grund für eine Mietsteigerung akzeptiert.

Auch wird die Frist für die Anpassung von Mietspiegeln von zwei auf drei Jahre verlängert. Qualifizierte Mietspiegel sind zudem nach spätestens fünf Jahren neu zu erstellen, wobei Mieter und Vermieter Auskunft geben müsse über ihr Mietverhältnis und die Wohnungsmerkmale.

