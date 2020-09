DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima auf höchstem Stand seit Februar

Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im September in etwa wie erwartet aufgehellt. Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 93,4 (August: revidiert: 92,5) Punkte. Das war der höchste Stand seit Februar. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 93,5 Punkte prognostiziert. Vorläufig war für August ein Stand von 92,6 gemeldet worden. "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich trotz steigender Infektionszahlen", kommentierte das Ifo-Institut die Daten.

Commerzbank: Anstieg der Ifo-Lagebeurteilung wichtig

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer weist darauf hin, dass der fünfte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex vor allem auf dem weiteren Anstieg der Geschäftslagebeurteilung durch die Unternehmen beruht habe, während die Erwartungskomponente kaum gestiegen sei. "Mit zunehmender Normalisierung der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage kann der Anteil der Unternehmen kaum noch zunehmen, die erwarten, dass es ihnen in sechs Monaten noch besser geht", schreibt Krämer in einem Kommentar. Insofern sorge er sich nicht wegen der kaum noch steigenden Erwartungen.

KfW: Der leichte Teil der Erholung ist vorbei

Die KfW rechnet trotz des abermaligen Anstiegs des Ifo-Index im September damit, dass der hohe Schwung der Konjunkturerholung in Deutschland nun abebbt. "Der leichte Teil der Erholung ist vorbei", schreibt Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in einem Kommentar. Die gesundheits- und wirtschaftspolitischen Anstrengungen müssten sich nun darauf richten, dass die konjunkturelle Besserung auch nach dem zu erwartenden Rekordwachstum im dritten Quartal noch in befriedigendem Tempo weitergehe.

VP Bank: Corona-Welle belastet Dienstleistungssektor

Die liechtensteinische VP Bank ist trotz des Ifo-Anstiegs im September nur gedämpft optimistisch für die deutschen Wachstumsaussichten. "Durch Europa schwappt eine zweite Corona-Welle, in den europäischen Nachbarländern nimmt dadurch der Dienstleistungssektor bereits schon wieder Schaden", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Müller kündigt für Berlin Corona-Einschränkungen an

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat wegen der steigenden Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus Einschränkungen und den Verzicht auf weitere Lockerungen angekündigt. Am Dienstag werde man im Senat einen "konkreten Maßnahmenplan" beschließen, sagte Müller im ZDF-Morgenmagazin. Müller betonte, "dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen", vor allem bei Feiern im öffentlichen Raum. "Das wird man so nicht zulassen können." Gegebenenfalls solle es auch Alkoholverbote ähnlich wie in Bayern geben.

Röttgen schließt erneuten Lockdown wegen Pandemie nicht aus

Der Bewerber um den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen schließt angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen einen erneuten Lockdown des öffentlichen Lebens nicht aus. "Man kann nichts ausschließen, wenn es darum geht, diese Pandemie wieder unter Kontrolle bringen zu müssen. Was sich dort entwickelt, wissen wir nicht so genau. Darum sollten wir nicht spekulieren, aber auch nichts ausschließen", sagte Röttgen dem Fernsehsender RTL.

Kurz: Keine Après-Ski-Partys im nächsten Winter in Österreich

Die berühmt-berüchtigten Steh- und Tanzpartys nach dem Skifahren soll es in Österreichs Urlaubsorten im nächsten Winter nicht geben. "Skivergnügen ja, aber ohne Après Ski", kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einem Ausblick auf den für das Land wichtigen Wintertourismus an. Nach Angaben von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sollen Essen und Trinken nach dem Skifahren zwar möglich sein - aber auch im Freien nur im Sitzen.

Warnstreiks in öffentlichem Dienst von Bund und Kommunen fortgesetzt

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts haben die Beschäftigten von Bund und Kommunen am Donnerstag ihre Warnstreiks fortgesetzt. In Baden-Württemberg waren nach Angaben eines Verdi-Sprechers unter anderem die Müllabfuhr und Bauhöfe in Ulm betroffen. In Hessen waren Mitarbeiter mehrerer Krankenhäuser und sozialer Einrichtungen wie Seniorenzentren und Behindertenwerkstätten im Raum Frankfurt zu Warnstreiks aufgerufen.

Bundesregierung will Mietspiegelrecht reformieren

Die Bundesregierung will das Mietspiegelrecht reformieren und hat dazu einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Damit sollen die Qualität der Datenerhebung und die Verbreitung von Mietspiegeln gestärkt sowie die Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter erhöht werden, erklärten das Bundesjustizministerium und das Bundesjustizministerium. Auch soll die Bedeutung der Mietspiegel und ihre Akzeptanz gestärkt werden.

SNB bestätigt Geldpolitik und hebt Prognosen leicht an

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik bestätigt und zugleich die Prognosen für die Entwicklung von Wirtschaftsleistung und Inflation leicht angehoben. Wie die SNB im Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte, bleibt der Leitzins ebenso bei minus 0,75 Prozent wie der Bankeinlagensatz. Ökonomen hatten diese Entscheidung erwartet.

IfW sieht in EU-Migrationspakt aussichtsreichen Ansatz

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat den Vorschlag der Europäischen Kommission für einen EU-Migrationspakt als einen "aussichtsreichen Ansatz" gelobt. "Der Kommissionsvorschlag ist ein wichtiger Schritt hin zu einem EU-Asylsystem, das gewährleistet, dass die Mitgliedstaaten die Zuwanderung nach Europa nach ihren Vorstellungen gestalten können und gleichzeitig Flüchtlinge schützen", sagte IfW-Wissenschaftler Matthias Lücke.

Visegrad-Länder lehnen EU-Pläne für Asylreform ab

Mehrere Staaten der osteuropäischen Visegrad-Gruppe haben die Vorschläge der EU-Kommission für eine Asylreform zurückgewiesen. "Es gibt keinen Durchbruch", sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Regierungschefs aus Polen und Tschechien in Brüssel. Die Reformvorschläge beinhalteten noch immer das Vorhaben, Flüchtlinge über Quoten in der EU zu verteilen, jedoch keine Pläne für Aufnahmelager außerhalb der Europäischen Union.

Studie: Erwartungen an EU-Aufbaufonds variieren sehr stark

Die Erwartungshaltung der EU-Mitgliedsländer an den EU-Wiederaufbaufonds variiert laut einer Studie zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern stark. Gleiches gelte für Länder, die von der Pandemie bisher stark oder weniger stark betroffen sind, erklärte die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Ergebnis einer aktuellen Analyse in allen EU-Staaten, für die die Auslandsmitarbeiter der Stiftung die Debatten in ihren jeweiligen Ländern ausgewertet haben.

