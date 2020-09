Die Ernennungen unterstreichen Kyribas Anspruch einen innovativen Mehrwert für den modernen CFO zu schaffen

Kyriba, der Weltmarktführer im Bereich cloudbasierter Finanz- und IT-Lösungen hat heute die Ernennung von Hamza Benamar zum Chief Financial Officer (CFO) und von Thomas Butta zum Chief Marketing Officer (CMO) bekannt gegeben. Mit der Ernennung der beiden Führungskräfte verfolgt Kyriba seine Ziele das Active Liquidity Management im Zuständigkeitsbereich der CFOs und seiner Softwarepartner zu verankern.

"Hamza und Thomas haben für einige der innovativsten und weltweit agierenden SaaS Unternehmen gearbeitet. Sie haben standardsetzende Finanz-, operative und transformierende Programme umgesetzt. Zuletzt verantwortete Hamza das stark wachsende Unternehmen Wolters Kluwer und half bei der Durchführung der 5,1 Milliarden Dollar Akquisition von SunGuard durch FIS. Thomas wiederum positionierte SignalFX ein Unternehmen das führend im Bereich des Real-Time Cloud Performence Monitoring war, dieses wurde von Splunk durch eine 1,05 Milliarden Dollar aqueriert", sagt Jean-Luc Robert, Kyriba Chairman und CEO. "Ihr Wissen und ihre Erfahrung werden entscheidend dazu beitragen Kyribas Position, als zuverlässiger und zukunftsorientierter Wegweiser für weltweit operierende Finanz- und IT-Teams, auszubauen."

"Ich arbeite seit Jahren direkt mit CFOs und Business Leadern zusammen. Das World-Class-Team von Kyriba hat die Welt der Treasury- und Finanzmanagement Lösungen revolutioniert, was sich insbesondere in der derzeitigen, herausfordernden Zeit als unverzichtbar für multinationale Unternehmen gezeigt hat", sagt Kyriba's CFO Hamza Benamar. "Ich freue mich darauf, meine Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Fintec und meine Erfolgsbilanz in der Finanzführung von Fortune 500 Technologieunternehmen einzubringen, um Kyriba zusammen mit Jean-Luc zu einem börsennotierten Unternehmen wachsen zu lassen."

Seit 25 Jahren ist Hamza Benamar bei innovativen, weltweit agierenden Unternehmen für zweistellige Zuwachsraten verantwortlich. In den 12 Jahren seiner internationalen Tätigkeit in Europa, Asien und Lateinamerika hat Hamza finanzielle Performance vorangetrieben, Risiken beurteilt und führende börsennotierte Firmen, sowie Privatunternehmen durch Transaktionen, Akquisitionen, und Veräußerungen geleitet: (unter anderem Amgen, Wolters Kluwer und Sun Gard).

"Kyriba ist ein Pionier auf dem Markt des Active Liquidity Managments, der einen fundamentalen Beitrag zum Riskmanagement, der Wachstumsförderung und der Kostenoptimierung leistet, gerade in diesen disruptiven und unbeständigen Zeiten", sagt Thomas Butta, Kyriba CMO. "Kyriba hat die seltene Gelegenheit, als entscheidend für die strategischen Interessen unserer Kunden und Partner angesehen zu werden. Ich freue mich darauf, diese strategische Möglichkeit der Wertschöpfung für die heutigen CFOs und deren IT-Partner mit zu gestalten."

Thomas Butta kommt zu Kyriba mit 20 Jahren CMO Erfahrung aus den unterschiedlichsten SaaS Märkten, inklusive Open Source, Produktlebenszyklus-Management, Kundenerfahrungs-Management, Cloudüberwachung und Monitoring. In seiner Rolle als CMO bei SignalFx führte Thomas Butta das Unternehmen von einem Venturecapital unterstützen Start-Up hin zu einer 1,05 Milliarden Dollar Akquisition durch Splunk. In seiner Zeit als CMO bei Sprinklr kreierte er ein digitales Customer-First Transformation System, das großen Marken dabei hilft, ihre Relevanz in der digitalen Ära zu steigern. Thomas Butta war zudem CMO bei Red Hat, PTC und AppNexus

Die beiden neuen Führungskräfte kommen zu Kyriba in einer Zeit der internationalen Expansion, der Partnerschaft mit bedeutenden internationalen Organisationen und des Angebotes von innovativen, neuen Lösungen. Kyribas 100% SaaS, multi-tenant, cloud-native Applikation, das Active Liquidity Network, verbindet Systeme, Applikationen und Daten die die Fähigkeiten einer Organisation erweitern ihre finanzielle Performance zu verbessern. Mehr als 20% der globalen Fortune 500 Unternehmen nutzen Kyriba, wie auch Tausende weitere Kyriba Klienten, einschließlich einem Zuwachs von annähernd 300 multinationalen Organisationen in den letzten 12 Monaten.

Der Industrie Analyse Report "IDC Market Scape" hat Kyriba als einen "Leader" ausgezeichnet, und die Aite Group benannte Kyriba als "Best in Class" der internetbasierten Treasury-Management-Lösungen. 2020 nahm "The Software Report" Kyriba in seine Liste der "Top 100 Software Companies in the world" auf und zählte Kyriba CEO Jean-Luc Robert zu den Top 50 SaaS CEOs. Das Unternehmen wurde zudem bereits zum achten Mal als eines der "Inc. 500 fastes growing private companies" genannt. Das "Global Finance Magazine" zeichnete Kyriba für seine Supplay chain und Payment solutions aus und verlieh ihm den Titel "Most Innovative Fintech in North America".

Über Kyriba:

Kyriba ermöglicht CFOs und deren IT-Counterparts Finanztechnologielösungen neu zu optimieren, minimiert Risiken der ERP Cloudmigration und aktiviert Liquidität als ein dynamisches, echtzeitbasiertes Mittel zur Wachstums- und Wertschöpfung.

Mit über 2.000 weltweiten Kunden, darunter 20% der Fortune 500 Unternehmen, verbindet Kyribas wegweisendes Activity Liquidity Network interne Anwendungen für Treasury, Risk, Payments und Working Capital mit externen Source wie Banken, ERPs, Handelsplattformen und Marktdatenanbietern. Basierend auf einer sicheren, skalierbaren Plattform, welche künstliche Intelligenz nutzt, ermöglicht es Kyriba tausenden Unternehmen weltweit ihr Wachstumspotenzial zu maximieren, sich gegen Verluste durch Betrug oder andere finanziellen Risiken zu schützen und durch eine fortschrittliche Automatisierung Kosten zu reduzieren. Der Kyriba Hauptsitz befindet sich in San Diego, USA und das Unternehmen hat Büros in Frankfurt, Amsterdam, Paris, London, New York, Tokyo, Dubai, Singapore, Shanghai und weiteren großen Standorten. Weiterführende Informationen finden sie unter: www.kyriba.com.

