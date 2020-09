DJ Bundesregierung hebt Landeverbot für Flüge aus Iran auf

BERLIN (Dow Jones)--Flugzeuge aus Iran dürfen wieder in Deutschland landen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Verbot von Direktflügen mit Wirkung zum Mittwoch aufgehoben, da die Infektionslage dies zulasse, wie ein Ressortsprecher mitteilte. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet.

Laut Spiegel soll vermutlich am Sonntag der erste Flug von Iran Air in Deutschland landen. Das Land wird vom Robert-Koch-Institut weiterhin als Risikogebiet eingestuft. Auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht fort, so dass Rückkehrer weiterhin zur Testung am Flughafen mit anschließender Quarantäne verpflichtet sind, betonte der Ministeriumssprecher. Im Frühling hatte die Bundesregierung die Flüge aus Iran, aber auch aus anderen Corona-Hotspots wie China gestoppt.

Kritik an der Aufhebung des Landeverbots kommt von den Grünen. "Durch das staatliche Missmanagement und die Heimlichtuerei ist die Corona-Dunkelziffer im Iran noch immer gewaltig", sagte der außenpolitische Sprecher Omid Nouripour dem Magazin. Aus Sicht von Nouripour reichen die normalen Sicherheitsmaßnahmen an den deutschen Airports für ankommende Flieger aus Iran nicht aus.

