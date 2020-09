- Die tägliche Zahl der Coronavirus-Fälle erreicht wieder einmal neue Rekordhöhen mit mehr als 315.000 neuen Fällen, die gestern gemeldet wurden und die Besorgnis über eine Rückkehr zu strengen nationalen Sperrmaßnahmen in Europa auslösten. In der Zwischenzeit haben viele Länder beschlossen, in einigen ihrer größten Städte einen teilweisen Lockdown und neue Restriktionen einzuführen, ...

