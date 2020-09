Der deutsche Ex-ifo-Chef Hans-Werner Sinn lässt kein gutes Haar an der Klimapolitik von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das "Sammelsurium an Detailmaßnahmen", mit denen das neue 55-Prozent-CO2-Reduktionsziel umgesetzt werden soll, lasse an "zentralplanerische Vorgaben" denken. Und die Vorgaben für die Autobauer seien eine Mogelpackung, "das erinnert an die Abschaltvorrichtung der Automobilindustrie". ...

