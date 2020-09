Unterföhring (ots) -- Mit Ethan Hawke ("The Purge - Die Säuberung", "Der Club der toten Dichter") in der Hauptrolle- Nach dem gleichnamigen Roman von James McBride Der versklavte Teenager Onion wird aus Zufall Mitglied des Abolitionisten John Brown und seiner kunterbunten Familie und wird dadurch in den berühmten Überfall auf das Armeedepot in Harpers Ferry 1859 hineingezogen. Dieser Überfall löste nicht den von Brown erhofften Sklavenaufstand aus, sondern war der Startschuss zum Bürgerkrieg. "The Good Lord Bird", basierend auf dem gleichnamigen Roman von James McBride, ist ab 6. November immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und parallel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "The Good Lord Bird":"The Good Lord Bird" basiert auf dem gleichnamigen Buch des Bestsellerautors James McBride, ein historischer Roman über den Krieg zwischen überzeugten Sklavenhaltern und bibeltreuen Abolitionisten zur Zeit des Bleeding Kansas. Der Prediger John Brown (Ethan Hawke) tötet bei einem Kampf in einer Kneipe sowohl den Vater des jungen Onion (Joshua Caleb Johnson) als auch einen berüchtigten Sklavenhalter. In der Annahme Onion sei ein Mädchen, nimmt er den Jungen in seine Familie auf. Fortan reist Onion mit John Browns kunterbunter Familie von Abolitionisten-Soldaten durch Kansas um Sklaven zu retten. Schließlich wird Onion in den berühmten Überfall auf das US-Arsenal in Harpers Ferry 1859 hineingezogen. Doch Browns Razzia löste nicht den von ihm beabsichtigten Sklavenaufstand aus, sondern den Beginn des Bürgerkrieges."The Good Lord Bird" ist eine dramatische, actionreiche aber auch humorvolle Geschichte über Antebellum-Amerika, in der die komplizierten und sich ständig verändernden rassischen, religiösen und geschlechtlichen Rollen beleuchtet werden, die die amerikanische Identität ausmachen. Ethan Hawke und Mark Richard ("Hell on Wheels") schrieben gemeinsam das Drehbuch und sind ausführende Produzenten, die Regie übernahm Anthony Hemingway ("Underground")."'The Good Lord Bird' ist eines meiner Lieblingsbücher, das mit Witz, Anmut und Weisheit vom großen James McBride erzählt wird," sagt Ethan Hawke. "Diese Geschichte auf die Leinwand zu bringen, war ein Herzens-Projekt von mir, und ich habe das unglaubliche Glück, dass meine Partner - meine Frau und Produktionspartner Ryan Hawke und meine langjährigen Freunde bei Blumhouse - mit ebenso viel Leidenschaft an der Umsetzung gearbeitet haben. Ich freue mich darauf, zum ersten Mal mit den talentierten Leuten von Showtime und Anthony Hemingway zusammenzuarbeiten - die beide in den letzten Jahren einige der besten Fernsehproduktionen gemacht haben."Facts:Originaltitel: "The Good Lord Bird", Miniserie, 7 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2020. Drehbuch: Mark Richard, Ethan Hawke. Regie: Kate Dennis, Natalie Bailey. Ausführende Produzenten: Ethan Hawke, James McBride, Mark Richard, Anthony Hemingway, Jason Blum, Brian Taylor, Ryan Hawke, David Schiff, Jeremy Gold, Marci Wiseman. Darsteller: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Beau Knapp, Steve Zahn, Adam Shapiro, David Morse, Orlando Jones, Hubert Point-Du Jour, Nick Eversman, Ellar Coltrane, Jack Alcott, Mo Brings Plenty.Ausstrahlungstermine:Ab 6. November wahlweise auf Deutsch oder im Original immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de (http://www.info.sky.de) abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkySerien (http://www.facebook.com/SkySerien) und www.instagram.com/skyserien (http://www.instagram.com/skyserien).Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.