DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat seine Prognose für das dritte Quartal und das Gesamtjahr aufgrund eines besser laufenden operativen Geschäfts angehoben. Statt eines bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 15 und 25 Millionen Euro gehe der Vorstand nun von 30 bis 40 Millionen Euro aus, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mit. Neben positiven Digitalisierungs- und Restrukturierungseffekten aus der angeschobenen Transformation sei auch die Nachfrage in den Kernmärkten Europa und USA trotz Volatilität angesprungen, hieß es weiter.

Für 2020 geht der Konzern nun von einem höheren bereinigten Ebitda von 75 bis 95 Millionen Euro aus. Zuvor waren nur zwischen 50 und 70 Millionen Euro erwartet worden. Auch der Barmittelzufluss soll positiv sein. Der Vorstand gab jedoch zu bedenken, dass die Entwicklung im vierten Quartal wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen unverändert mit hoher Unsicherheit verbunden sei.

Bei den Anlegern kam die Nachricht gut an, die Papiere gewannen am Nachmittag rund 3,8 Prozent an Wert auf zuletzt 4,93 Euro. Die Zahlen für das dritte Quartal will Klöckner am 3. November vorlegen./ssc/nas