Der Stahlhändler Klöckner & Co hat am Donnerstag überraschend die Prognosen deutlich nach oben geschraubt. Nachdem die Aktie bis zum Nachmittag noch klar im Minus notiert hatte, sprang der SDAX-Titel nach der Meldung zwischenzeitlich zehn Prozent ins Plus. Der Kurs konnte sich zwar nicht nachhaltig über der 5,00-Euro-Marke halten, dennoch setzt Klöckner mit der neuen Prognose durchaus ein Ausrufezeichen. Bislang rechnete Klöckner im dritten Quartal mit einem EBITDA von 15 bis 25 Millionen Euro ...

