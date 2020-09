BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im September weiter aufgehellt. Der Indikator stieg um 1,2 Punkte auf minus 10,8 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit minus 11,0 Punkten gerechnet.

Es ist der mittlerweile fünfte Anstieg in Folge. Im April war das Geschäftsklima auf ein Rekordtief eingebrochen. Belgien zählt zu den Ländern der Eurozone, die stark durch die Viruskrise getroffen wurden.

Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung Belgiens mit den beiden größten Euro-Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich gilt das belgische Unternehmensvertrauen als Frühindikator für die gesamte Eurozone.

Am Vormittag hatte das Münchner Ifo-Institut den ebenfalls fünften Anstieg seines Geschäftsklimas gemeldet./bgf/zb