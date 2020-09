Seit dieser Woche rollt Google weltweit einen neuen Kartentypus aus. In Google Maps für Android und iOS erhaltet ihr dann statistische Daten zur Corona-Situation direkt in der Kartenansicht. "Covid-19 Info" nennt Google eine neue Kartendetailansicht, die sehr bald in den Smartphone-Apps des Maps-Dienstes zur Auswahl stehen und die Corona-Statistik direkt in die Kartenansicht einblenden wird. Wir konnten sie auf unseren Smartphones bislang nicht entdecken - weder auf einem Google Pixel mit dem aktuellsten Android 11, noch auf einem iPhone 11 mit dem aktuellsten iOS 14. Wo sind die ...

