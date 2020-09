Korbach - Im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg ist am Donnerstag ein 54-jähriger Waldarbeiter bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 09:40 Uhr bei Holzfällarbeiten von einem umstürzenden Baum getroffen worden, teilte die Polizei mit.



Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unglücksstelle. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Wie in solchen Fällen üblich, wurde auch das zuständige Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik eingeschaltet.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de