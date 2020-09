DJ Finanz-Verbände begrüßen EU-Pläne zur Kapitalmarktunion

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Verbände der deutschen Finanzwirtschaft haben jüngste Pläne der EU-Kommission für eine Kapitalmarktunion begrüßt. Ziel eines von der Brüsseler Behörde vorgestellten Aktionsplans sei es, die europäischen Kapitalmärkte zu stärken und auszubauen. "Ein effizienter, gemeinsamer Kapitalmarkt ist dringlicher denn je", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Ossig. Man brauche ihn, um den Wiederaufbau nach der Corona-Krise und die Modernisierung der europäischen Wirtschaft zu finanzieren.

Die Kommission habe hierfür "wichtige Eckpfeiler gesetzt". Unter den 16 Aktionspunkten seien insbesondere die Vorschläge zur Überarbeitung der Verbriefungsregeln hervorzuheben. Diese erweiterten den Finanzierungsspielraum der Banken, um die Wirtschaft mit Krediten zu versorgen. Auch eine Verbesserung der grenzüberschreitenden Wertpapierabwicklung und eine stärkere Harmonisierung der Regeln zur Quellensteuererstattung würden künftig grenzüberschreitende Investitionen innerhalb der EU erleichtern.

Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Karl-Peter Schackmann-Fallis, sah "viele gute Ansätze" in den Vorschlägen der Kommission. "Wir begrüßen, dass die EU-Kommission die Bedeutung des Bankkredits und der Hausbankbeziehung für die Stärke und Stabilität der Wirtschaft besonders betont", sagte er. Lokale Retailbanken wie die Sparkassen hätten die Wichtigkeit des Bankkredites gerade während der Corona-Krise unter Beweis gestellt. "Er ist und bleibt für die Wirtschaft das mit Abstand wichtigste Finanzierungsinstrument."

Es sei ein richtiges Signal, dass die Kommission das anerkenne und "die Kapitalmarktunion nicht in Konkurrenz zu den Hausbanken entwickeln will, sondern ergänzend dazu". Der DSGV begrüßte auch die Entscheidung der Kommission, sich ein umfassendes Bild über die provisionsbasierte Beratung zu verschaffen. Äußerst positiv sei, dass Brüssel das Problem der Informationsüberflutung für solche Privatanleger, die in Wertpapiergeschäften erfahren sind, erkannt habe und hier Abhilfe schaffen wolle. Der EU-Gesetzgeber solle zudem die Aufsichtskooperation verbessern.

Der Geschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, sprach von einem "wichtigen Impuls für die Vollendung des europäischen Binnenmarktes". Die Vorschläge erleichterten institutionellen Anlegern wie den Versicherern grenzüberschreitende Investitionen und erschlössen kleinen und mittleren Unternehmen neue Finanzierungsquellen. "Die Umsetzung des Aktionsplans wird die europäische Wirtschaft langfristig digitaler und nachhaltiger machen", erklärte Asmussen, "kurzfristig erleichtert sie die Erholung nach der Covid-19-Krise".

