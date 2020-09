WASHINGTON (dpa-AFX) - Der führende Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat versichert, dass es im Fall eines Regierungswechsels nach der Wahl im November einen geordneten Übergang geben wird. "Der Sieger der Wahl am 3. November wird am 20. Januar ins Amt eingeführt. Es wird einen geordneten Übergang geben, so wie es seit 1792 alle vier Jahre der Fall war", schrieb McConnell am Donnerstag auf Twitter.

US-Präsident Donald Trump hatte es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus abgelehnt, eine friedliche Übergabe der Regierungsmacht zu garantieren. "Wir müssen abwarten, was passiert", sagte Trump auf die Frage eines Reporters, ob er bei "Sieg, Niederlage oder Unentschieden" bei der Wahl "hier und heute" eine friedliche Übergabe zusichere. Der republikanische Amtsinhaber tritt bei der Wahl gegen Joe Biden von den US-Demokraten an./lkl/DP/nas