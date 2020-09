Der EUR/USD erreichte ein neues 2-Monatstief bei 1,1630 - Die nächste nennenswerte Unterstützung liegt am März Hoch im Bereich von 1,1500 - Der EUR/USD befindet sich in der zweiten Wochenhälfte weiterhin in der Defensive und er bildete während des frühen Handels neue 2-Monatstiefs in der Nähe der 1,1630. Während weitere Retracements weiterhin in ...

