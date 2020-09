Der japanische Marktplatz Rakuten beendet im Oktober sein deutsches Marktplatzgeschäft. Dieser Schritt kommt für Händler und Kunden einigermaßen überraschend. Noch im August hatte Rakuten eine groß angelegte Marketingoffensive angekündigt, die sich vor allem an Händler in Deutschland, Großbritannien und Frankreich richten sollte. Jetzt kündigt das Unternehmen an, den deutschen Marktplatz schließen zu wollen - und das schon Mitte Oktober. "Wir bedauern sehr, Ihnen heute mitteilen zu müssen, dass der Rakuten-Marktplatz Rakuten.de für Kunden und Händler ...

