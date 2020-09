DJ Umwelthilfe sieht positive Elemente in Carbon-Leakage-Verordnung

BERLIN (Dow Jones)--Der von der Regierung beim CO2-Preis geplante finanzielle Ausgleich für Industrieunternehmen findet bei Umweltschützern grundsätzlich Zustimmung. Der Entwurf der Carbon-Leakage-Verordnung des Bundesumweltministeriums enthalte "durchaus positive Elemente", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kraenner, Dow Jones Newswires. Das entsprechende Eckpunktepapier hatte das Kabinett am Mittwoch beschlossen.

Danach können stromintensive Industriebetriebe einen finanziellen Ausgleich beantragen, sofern ihnen durch den nationalen Brennstoffemissionshandel ab dem kommenden Jahr Nachteile im internationalen Wettbewerb entstehen. Als Gegenleistung müssen sie ein Energiemanagementsystem betreiben. Auch sind Maßnahmen vorgeschrieben, um die Energieeffizienz zu verbessern und die CO2-Emissionen zu verringern.

Mit der Verordnung soll verhindert werden, dass Unternehmen ihre Produktion in Länder mit weniger strengen Klimaauflagen verlagern. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erklärte auf Anfrage, noch keine Stellungnahme dazu ausgearbeitet zu haben.

Der DUH-Geschäftsführer begrüßte, dass der Carbon-Leakage-Verordnung ein Benchmark-Ansatz zugrunde liege. Demnach orientiert sich das Beihilfeniveau an den 10 Prozent besten Anlagen einer Branche. Weniger effiziente Anlagen erhalten also einen geringeren Anteil ihrer CO2-Kosten erstattet. "Die gestaffelte Finanzierung ist im Prinzip richtig", so Müller-Kraenner.

Kritisch sei aber, dass das Umweltministerium die Liste der beihilfeberechtigten Sektoren 1:1 übernehmen wolle. Diese definiert, welche Branchen als besonders stromintensiv gelten und damit EU-konforme Beihilfen erhalten dürfen.

"Bei einigen Sektoren stellt sich die Frage, ob die Herstellung wirklich so energieintensiv ist, dass sie diese Befreiung brauchen", so Müller-Kraenner. Als Beispiel nannte er die Herstellung von Lederbekleidung. Auf der bei der Deutschen Emissionshandelsstelle einsehbaren EU-Liste finden sich auch die Baumwollaufbereitung sowie die Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen. Bei letzterem fordert die Umwelthilfe, die Vergabe von Beihilfen an Auflagen zu verbinden, etwa mit Blick auf das Problem des Nitrateintrags ins Grundwasser.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2020 12:07 ET (16:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.