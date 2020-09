DJ Siemens Energy wird Zentrale in Berlin ansiedeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy wird den formalen Firmensitz und die Zentrale in Berlin ansiedeln. Das hat der Vorstand nach monatelangen Diskussionen und Prüfungen beschlossen. "Wir müssen die öffentliche und politische Debatte um die Energiewende als Unternehmen aktiv und intensiver mitgestalten", sagt Vorstandschef Christian Bruch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Interview. "Das hat dann auch den Ausschlag für die Standortentscheidung gegeben." Neben der Bundeshauptstadt wurden München, Erlangen und Mülheim als potentielle Unternehmenssitzes geprüft.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Mitarbeiter und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) darüber informiert. Bruch sagte, dass es nur einen sehr kleinen Sitz mit einem schlanken Stab geben werde. Zentralfunktionen würden an verschiedene Standorten verteilt, ebenso die Vorstände. Der Vorstandschef will aber spätestens Anfang 2021 nach Berlin ziehen. Die Konzernleitung wird schätzungsweise lediglich 150 Mitarbeiter haben.

Siemens Energy wird am Freitag vom Siemens-Konzern abgespalten und am Montag erstmals an der Börse in Frankfurt notiert werden. Es ist die bislang größte Abspaltung einer Unternehmenssparte, die es in Deutschland gegeben hat. Mit mehr als 20 Milliarden Euro Börsenwert und einem hohen Streubesitz von 55 Prozent könnte der Börsenneuling schon im September 2021 in den DAX aufsteigen, schreibt die Zeitung. Berlin bekäme damit wieder Konzern aus der ersten Börsenliga.

Der von Siemens-CEO Joe Kaeser angemahnte Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohleenergie soll laut Bruch noch in diesem Jahr erstellt werden. "Die Frage lautet nicht, ob wir aus der Kohle rausgehen, sondern wann und wie", sagte Bruch. Siemens steht nicht zuletzt wegen eines umstrittenen Kohleprojektes in Australien seit Ende vergangenen Jahres im Kreuzfeuer von Umweltaktivisten.

Bruch versprach überdies, beim Thema Profitabilität "zügig erste Erfolge" zu vermelden.

September 24, 2020

