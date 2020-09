DJ US-Notenbanker: Vollständige Erholung bis Jahresende ist möglich

Von Michael S. Derby

NEW YORK (Dow Jones)--Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, hält bis zum Jahresende eine vollständige Erholung von den Tiefen des Wirtschaftsabschwunges für möglich, welcher von der Pandemie verursacht wurde. "Ein sehr schnelles Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal könnte die US-Wirtschaft bis Ende 2020 in Reichweite einer Art 'vollständiger Erholung' bringen", sagte James Bullard laut Redetext.

Um diese vollständige Erholung zu erreichen, müssten die USA im dritten Quartal eine annualisierte Wachstumsrate von 35 Prozent und im vierten Quartal von etwas mehr als 10 Prozent erreichen, was Bullard dazu veranlasste, zu sagen: "Dies sind große Zahlen, aber nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen."

Der Währungshüter sagte zudem, es bestehe auch eine gute Chance auf eine sehr schnelle Besserung auf dem Arbeitsmarkt. Verglichen mit der aktuellen Arbeitslosenquote von 8,4 Prozent könnte die Quote in den kommenden Monaten auf 4,6 bis 5,2 Prozent sinken, je nachdem, wie viele temporär arbeitslose Beschäftigte in ihre alten Positionen zurückkehren können.

Bullard, der in diesem Jahr ohne Stimmrecht im Federal Open Market Committee ist, gehört seit einiger Zeit zu den optimistischeren Zentralbankern, wenn es um die Erholung nach der Coronavirus-Pandemie geht. In seiner Präsentation sagte Bullard, dass die jüngsten Daten "dramatisch positiv überrascht" hätten; und auch im dritten Quartal dürfte die Wirtschaft ein sehr starkes Wachstum aufweisen.

Die Erholung dürfte sich fortsetzen, da sich die Unternehmen weiterhin an die durch die Pandemie geschaffenen Herausforderungen anpassten. Er sagte aber auch: "Die Abwärtsrisiken sind nach wie vor beträchtlich, und die weitere Umsetzung einer umsichtigen Gesundheitspolitik wird entscheidend sein, um die Dynamik aufrechtzuerhalten."

