Preise von inländischem und belgischem Kopfsalat kletterten aufwärts. Der Bedarf konnte in München nur knapp gedeckt werden. In Frankfurt war eine freundliche Nachfrage zu erkennen. In Hamburg kam es indes zu Vergünstigungen infolge einer zu schwachen Beachtung. Bildquelle: Shutterstock.com Eissalat generierte nicht genügend Zuspruch, sodass sich die deutschen Partien...

