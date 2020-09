Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Ein Nachrichtenbericht von National Business Daily:Die südwestchinesische Stadt Chengdu wird am 25. September eine Reihe neuer Szenen und Produkte im Zusammenhang mit lebenswerten, grünen Stadtvierteln vorstellen. Die Stadt unternimmt kontinuierliche Anstrengungen, diesen neuen Wirtschaftszweig besser zu etablieren.Die Sonderveranstaltung, die von der städtischen Regierung und der Kommission für neue wirtschaftliche Entwicklung Chengdu veranstaltet und vom Stadtbezirk Chenghua organisiert wird, ist Teil des New Economy Double Thousand-Projekts 2020 in Chengdu.Die Veranstaltung besteht aus Außenpräsentationen und Pressekonferenzen in den Innenräumen. Im Außenbereich können Besucher verschiedene Produkte wie Smart Home-Geräten, Alltagsprodukten und Produkten für den öffentlichen Dienst von Unternehmen wie China Telecom, Huawei und Ximalaya näher kennenlernen.Im Innenbereich findet eine unkonventionelle Pressekonferenz statt. Es wird eine eindrückliche und interaktive Reality-Show sein, die einen Tag im Leben einer Familie in einem grünen Wohnviertel nachzeichnen soll. Sowohl die Produkte als auch das Potenzial grüner Wohnvierteln werden den ganzen Tag über in die Veranstaltungselemente eingebunden."Jede Szene steht für einen bestimmten Zeitpunkt und einen Ort, der Emotionen hervorruft", erklärte der Leiter der Show, Le Lei. "Die Besucher erleben die Produkte anders, indem sie in den drei von uns erstellten Szenen die Perspektive der Familie einnehmen."Auf der Veranstaltung werden insgesamt 100 neue Szenen und 100 neue Produkte in grünen Wohnvierteln vorgestellt. Huawei, die New Hope Group und andere renommierte Unternehmen haben hier die Möglichkeit, ihre neuesten Technologien und Anwendungen zu bewerben. Außerdem wird im Rahmen der Veranstaltung eine Liste der Top 100 Gemeinwesenunternehmen veröffentlicht werden.Um die Vernetzung von Anbietern und Käufern zu erleichtern, wird am Rande der Veranstaltung eine Plattform für die Transaktion innovativer New-Economy-Produkte in Chengdu eingerichtet. Die Plattform wird es möglich machen, Angebote für Produkte und Szenen des "Double Thousand Project" mit Transaktion, Dienstleistungen und Managementangeboten online zu vermitteln.Schlüsselaufgaben der Veranstaltung sind die präzise Suche nach bestimmten Anbietern für unterschiedliche Erfordernisse und die Optimierung der Mittelverwendung. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung dank der Bereitstellung neuer Möglichkeiten für die Welt Investoren und Organisationen anzieht, um effizienter an der Entwicklung einer Parkstadt auf Gemeindeebene mitzuwirken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1278759/Chengdu.jpgPressekontakt:Li Menglin383138960@qq.com+86-15208229347Original-Content von: National Business Daily (NBD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137385/4716611