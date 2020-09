DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ludwig-Erhard-Stiftung/Roland Tichy:

"Nun kommt es darauf an, dass ein frischer Wind in die Ludwig-Erhard-Stiftung weht. Spahn, Linnemann und Bär sollten wieder mitmachen und über Parteigrenzen hinweg die Stiftung neu aufstellen. Ein reiner Honoratiorenverein reicht im 21. Jahrhundert nicht aus, um Ludwig Erhards Denken ins Zeitalter der Digitalisierung zu übertragen. Es wäre auch mal ein starkes Zeichen, wenn eine Frau an die Spitze dieser Stiftung käme. Respektable Kandidatinnen gibt es. Man muss nur an Heike Goebel von der "FAZ" oder Linda Teuteberg von der FDP denken. Ihnen ist zuzutrauen, diesen männerdominierten Verein zu modernisieren. Und das braucht er dringend."/yyzz/DP/nas