Corporate News



Wels, 25. September 2020



PIERER Mobility AG zum Aufsteiger des Jahres beim Schweizer Geschäftsberichte-Rating 2020 gekürt



PIERER Mobility AG ist beim Schweizer Geschäftsberichte-Rating 2020 in der Kategorie "Value Reporting" als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet worden. In der Gesamtwertung konnte PIERER Mobility den größten Sprung unter den 241 beurteilten Unternehmen erzielen und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 81 Plätze auf Rang 28.

Das weltweit einzigartige Schweizer Rating, organisiert vom HarbourClub, der Vereinigung der Kommunikationschefs grosser Schweizer Unternehmen, steht für Qualität in der Finanzkommunikation und trägt zudem auch zu mehr Transparenz in der unternehmerischen Berichterstattung bei. Dabei werden Geschäftsberichte (Online- und Print-Version) unter anderem jener Unternehmen bewertet, die im Swiss Performance Index (SPI) an der SIX Swiss Exchange vertreten sind.

Das gesamte Ranking und weitere Informationen zum Award sind online abrufbar unter https://www.geschaeftsberichte-rating.ch/.

Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller (PTW). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM, HUSQVARNA Motorcycles und GASGAS zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Das Produktportfolio umfasst neben Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auch emissionsneutrale Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben sowie E-Bikes. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen geschaffen, eine global führende Rolle einzunehmen. Die Übernahme des E-Bike Geschäftes von PEXCO war ein weiterer wichtiger Schritt, um die Aktivitäten auch im Bereich der Zweirad-Elektromobilität zu intensivieren. Die Elektrofahrräder werden unter den Marken HUSQVARNA E-Bicycles, R Raymon und GASGAS E-Bicycles vorangetrieben, um am attraktiven Marktwachstum im E-Bicycle Segment zu partizipieren und sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden internationalen Player zu entwickeln. Durch unsere Innovationsstärke sehen wir uns als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die Partnerschaft mit Bajaj, Indiens zweitgrößtem Motorradhersteller, festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



