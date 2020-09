Die Goldanleger hatten in den vergangenen Tagen wenig zu lachen. Der Goldpreis stand unter Druck, Silber brach regelrecht ein. Doch gestern sendeten die Edelmetalle ein erstes Lebenszeichen. Sowohl Gold als auch Silber beendeten den Tag im Plus. Auch die arg gebeutelten Minenaktien konnten wieder durchschnaufen und machten einen Teil der starken Vortagesverluste wieder wett. Auch heute starten die Edelmetalle fester in den Tag. Wenn es nach den Analysten der Citigroup geht, dann könnte Gold rasch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...