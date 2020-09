Der EUR/USD bildete am Donnerstag eine Doji-Candle und signalisierte damit Unentschlossenheit. - Andere Analysen des Tages-Chart sprechen weiterhin von einer rückläufigen Bewegung. - Der EUR/USD bildete am Donnerstag eine Doji-Candle, da er sich in beide Richtungen bewegte und den Tag unverändert beendete. Eine Doji-Candle steht für Unentschlossenheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...