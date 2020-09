Bielefeld/München/Köln (ots) - Am 30. September startet das fünftägige Charity-Livestream-Event YouTopia gemeinsam mit zahlreichen Top-YouTuber*innen. Ziel ist es, auf das Thema "Klimawandel" aufmerksam zu machen und möglichst viel Geld einzusammeln, um eine riesige Baumspende an die renommierte Aufforstungsorganisation "Plant for the Planet" übergeben zu können. Ritex gehört zu den ausgewählten Event-Sponsoren, bei denen Nachhaltigkeit ein zentrales Unternehmensziel ist.Die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt stehen bei Ritex schon seit vielen Jahren ganz oben auf der Agenda. "Für uns ist dies Teil des modernen Made in Germany - nicht nur Effizienz und hohe Produktqualität, sondern auch ökologisch und sozial nachhaltiges Handeln", sagt Robert Richter, Geschäftsführer der Ritex GmbH. "Wir wollen dazu beitragen, dass auch künftige Generationen ein wirtschaftlich sicheres und lebenswertes Umfeld besitzen", so Richter weiter.Mit der neuen Ritex PRO NATURE Range hat Ritex eine Produktlinie auf den Markt gebracht, welche die ökologische Nachhaltigkeit auf ein völlig neues Niveau hebt: "Wir beginnen bei der Ernte des Naturkautschuklatex auf FSC-zertifizierten Plantagen, gehen über die Kondomproduktion mit Ökostrom nach EKOenergy-Standard und enden bei innovativen Verpackungen aus Grasfaser mit Recycling-Papier", zeigt sich Elena Reimer, Pressesprecherin bei Ritex, begeistert.Das YouTopia-Event sieht Ritex als Chance, noch mehr Menschen für die Thema Umweltschutz und Klimawandel zu sensibilisieren. "Wir sind bei Ritex in Fragen der Nachhaltigkeit auf einem guten Weg, wobei wir hier noch viele weitere Schritte gehen wollen und werden", erklärt Richter das Engagement bei YouTopia. "Einen erfolgreichen Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft erreichen wir aber nur dann, wenn die Mehrheit der Bevölkerung diesen Weg mitgeht."YouTopia-Erfinder und Science-YouTuber Jacob Beautemps: "Um möglichst viele junge Menschen zu erreichen, haben wir auch YouTuber eingeladen, die man erst einmal vielleicht nicht mit diesem Thema assoziieren würde - aber auch das ist eine Message von YouTopia: Wir sind nicht perfekt, wir fahren mal Auto, fliegen vielleicht oder essen mal Fleisch, aber das heißt nicht, dass man nicht auch etwas für die Umwelt machen kann. Wir wollen nicht mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen, sondern applaudieren, wenn jemand etwas für die Umwelt macht. Und wir zeigen, wie jeder durch kleine Dinge etwas bewirken kann."Das YouTopia Programm ist vielfältig gestaltet: Mal wird ein Thema durch Umwelt-Experimente durchleuchtet. Hochkarätige Wissenschaftler*innen nehmen an Science-Talks und Aktionen teil. Dann sorgt eine Gameshow für Unterhaltung: Dabei fordern die Sponsoren die Bewohner und Gäste in unterhaltsamen Challenges heraus, denn nur so können die Baumspenden freigeschaltet werden.Als Gaststars sind Judith Rakers, Günther Jauch, Cem Özdemir, Eckart von Hirschhausen, Ranga Yogeshwar und viele weitere dabei. YouTopia ist eine Produktion von i&u TV/LEONINE in Zusammenarbeit mit YouTube/Google.Link zum Livestream:https://youtu.be/xiuaMLEE7NkMehr zur Ritex PRO NATURE Range finden Sie hier:https://www.ritex.de/pronatureÜber RitexDie Ritex GmbH wurde 1948 gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kondome und Gleitmittel, welche ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Die Jahreskapazität beträgt 120 Millionen Kondome. Besonders strenge Qualitätskontrollen sorgen für überzeugende Sicherheit. Jedes Ritex Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Darüber hinaus unterzieht Ritex sein Kondomsortiment freiwillig der strengen Fremdüberwachung durch die staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt. Alle Ritex Kondome sind mit dem Label "MPA tested" ausgezeichnet.Pressekontakt:Ritex GmbHElena ReimerGustav-Winkler-Straße 5033699 BielefeldTelefon 0521-92464-85E-Mail: presse@ritex.dewww.ritex.deOriginal-Content von: Ritex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24487/4716675