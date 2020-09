Das Tribut-Video zeigt eine Neuinterpretation von George Harrisons "Give Me Love (Give Me Peace on Earth)", gesungen von Kindern in einer emotionalen und feierlichen Hommage an den Mut von Krankenschwestern an den Frontlinien rund um die Welt

Careismatic Brands, der weltweit größte Designer und Hersteller von medizinischer Bekleidung, gab heute den Start einer globalen Tribut- und Wohltätigkeitskampagne mit dem Titel "19 Days of Gratitude" bekannt, die das Heldentum von Krankenschwestern und -pflegern im Kampf gegen COVID-19 an vorderster Front ins Rampenlicht rückt. Die neue Kampagne startet in einem Jahr, das die Weltgesundheitsorganisation zum "Internationalen Jahr der Krankenschwester und Hebamme" erklärt hat und ist auf den 200.Jahrestag der Geburt von Florence Nightingale abgestimmt, und feiert die Krankenschwestern und Krankenpfleger mit 19 Geschichten, die an 19 aufeinanderfolgenden Tagen Frontschwestern und -pfleger aus der ganzen Welt vorstellen. Die Kampagne wird auf careismatic.com/TributeToCourage und in den verschiedenen sozialen und digitalen Kanälen von Careismatic debütieren, um die Gemeinschaft der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger zu feiern und Geld für die DAISY Foundation (Diseases Attacking the Immune System) zu sammeln, einer weltweiten Organisation, die die unglaubliche Arbeit und die Opfer der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger anerkennt.

Den Auftakt der Kampagne bildet das eindrucksvolle Tribut-Video "Im Jahr der Krankenschwester Eine Hommage an den Mut", das von der Hollywood-Kreativagentur Mob Scene gedreht und produziert wurde. Das Video zeigt eine neu bearbeitete Aufnahme von George Harrisons Klassiker "Give Me Love (Give Me Peace on Earth)" vom Grammy-gekrönten Musikproduzenten Rob Cavallo (ehemaliger Vorsitzender von Warner Bros. Records, zu dessen Auszeichnungen u. a. Produzent des Jahres 1988, Single des Jahres 2005 für Green Days Boulevard of Broken Dreams;und über 160 Millionen verkaufte Platten weltweit gehören). Cavallos Version von "Give Me Love (Give Me Peace on Earth)" (Gib mir Liebe, gib mir Frieden auf Erden) zeigt Kinder, die von zu Hause aus singen, und soll den Fachleuten im Gesundheitswesen während dieser Pandemie Anerkennung und Auftrieb geben.

"Angehörige der Gesundheitsberufe sind selbstlose Menschen, die sich in dieser COVID-19-Krise selbst in die Waagschale werfen, um Menschenleben zu retten, und diese Kampagne ist eine Hommage an sie", sagte Michael Singer, CEO von Careismatic Brands. "Unsere Mission bei Careismatic Brands ist es, uns für die Menschen hinter den Kitteln einzusetzen, und wir fühlen uns geehrt, diese sehr bedeutungsvolle Ehrung zu teilen, um den Menschen zu danken, die in diesen außergewöhnlichen Zeiten so viel Hoffnung und professionelle Pflege unter großem persönlichem Risiko für so viele COVID-Patienten geleistet haben."

Cavallo nahm das Lied mitten in der Pandemie-Anordnung "Stay at Home" neu auf, sodass er gezwungen war, einen kreativen Prozess zu entwickeln, bei dem er den Track jedes einzelnen Sängers überlagerte, während er aus der Ferne mit Ingenieuren und Musikern arbeitete.

"Wir kamen immer wieder auf den Text von Give Me Love zurück, der unglaublich aussagekräftig ist und genau das ist, was die Menschen in diesen beispiellosen Zeiten hören müssen", sagte Cavallo. "George Harrison fand das Lied zutiefst bewegend und beschrieb es als ein Gebet und ein persönliches Statement zwischen ihm, dem Herrn und allen, die es mögen. Wenn unsere Version dieses schönen Klassikers den Tag einer Krankenschwester nach dem unglaublichen Opfer, das sie bringt, erhellen kann, dann ist es das alles wert."

Das Video endet damit, dass es die Zuschauer dazu ermutigt, für die DAISY Foundation zu spenden. Die Spendensammlung wird sowohl ihre traditionellen Programme als auch eine neue Initiative unterstützen, die Krankenschwestern Zuschüsse gewährt, um die gesundheitliche Chancengleichheit in unterversorgten Gemeinden zu fördern.

"Careismatic Brands ist ein langjähriger Unterstützer der DAISY Foundation und unserer Mission, Krankenschwestern und -pfleger als die unbesungenen Helden einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung auszuzeichnen und zu feiern", sagte Bonnie Barnes, Co-Founder der DAISY Foundation. "Als wir das Video ‚Tribute to Courage' (Tribut an den Mut) zum ersten Mal sahen und die Filmmusik mit dem Plädoyer für Liebe und Hoffnung hörten, waren wir sofort beeindruckt von seiner Kraft und Fähigkeit, den Krankenschwestern in dieser unglaublich schwierigen Zeit den dringend benötigten Auftrieb zu geben. Wir sind begeistert, dass Careismatic Brands diese wichtige Hommage an die Krankenschwestern und Krankenpfleger bringen und der Öffentlichkeit eine Gelegenheit zur Spendensammlung bieten wird", fuhr Barnes fort. "Die Spenden werden die Anerkennung von Krankenschwestern und -pflegern sowie wichtige Forschungsarbeiten von Krankenschwestern und -pflegern finanzieren, um sicherzustellen, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder wirtschaftlichen Situation, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung erhalten."

Die Kampagne "19 Days of Gratitude" von Careismatic Brands knüpft an die 1 Mio. USD-Spende der Firma Cherokee Uniforms und Dickies Medical an Mitarbeiter des Gesundheitswesens an. Das Unternehmen lieferte Kittel an mehr als 200 Krankenhäuser in den am stärksten vom Virus betroffenen Gebieten, um medizinischem Personal ohne persönliche Schutzausrüstung dabei zu helfen, die Kleidung zu erhalten, die sie brauchten, um ihre Kittel den ganzen Tag über entweder zu wechseln oder sogar zu entsorgen, um eine Verbreitung des Virus zu vermeiden.

Weitere Informationen über den Zugang zur Kampagne, ein Musikvideo, 19 Geschichten von Krankenschwestern und Krankenpflegern aus aller Welt und über Spenden finden Sie unter careismatic.com/TributeToCourage.

ÜBER CAREISMATIC BRANDS

Careismatic Brands, Inc. (ehemals Strategic Partners, Inc.) ist der weltweit führende Anbieter von medizinischer Bekleidung mit einem Vertriebsfußabdruck in mehr als 70 Ländern und einem umfangreichen Portfolio an umsatzstarken Marken für medizinische Bekleidung, Schuhe und Accessoires wie Cherokee Uniforms, Dickies Medical, Heartsoul, Infinity by Cherokee, ScrubStar, Tooniforms und Anywear. Hinzu kommen innovative und wegweisende Wohlfühlmarken wie Certainty SmartBoost, ein antimikrobieller Waschmittelzusatz, das zusammen mit normalen Waschmitteln Stoffe schützt. Das Portfolio von Careismatic Brands, das aus äußerst vertrauenswürdigen Marken besteht, bietet Vertriebspartnern und Verbrauchern erstklassige Produkte und einen beispiellosen Service.

Careismatic Brands ist nicht nur Marktführer bei medizinischer Bekleidung, sondern auch Hersteller und Vertreiber von Schuluniformen von Classroom, Corporate-Identity-Uniformen, adaptiver Kleidung von Silverts, medizinischen Instrumenten und Zubehör. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, Produkte zu verstehen und anzubieten, die sich für die Menschen einsetzen, die Uniformen tragen und anderen dienen und sich um sie kümmern. Für weitere Informationen über Careismatic Brands besuchen Sie www.careismatic.com und folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

ÜBER DAISY

Die DAISY Foundation ist die führende internationale Organisation für Pflegeanerkennung. Sie wurde 1999 von der Familie von J. Patrick Barnes gegründet, in Erinnerung an die außergewöhnliche Pflege, die er erlebte, als er zwei Monate lang mit einer Autoimmunkrankheit im Krankenhaus lag. (DAISY steht für Diseases Attacking the Immune SYstem Krankheiten, die das Immunsystem angreifen). Der Drang seiner Familie, den Krankenschwestern und Krankenpflegern für die mitfühlende und geschickte Pflege, die sie jeden Tag leisteten, "Danke" zu sagen der DAISY Award für außergewöhnliche Krankenschwestern und Krankenpfleger hat sich zu einem hoch angesehenen und international anerkannten Programm zur Anerkennung von Krankenschwestern und Krankenpflegern entwickelt. Es bietet eine einzigartige und bedeutungsvolle Anerkennung, die Krankenschwestern und Krankenpflegern und den Organisationen, in denen sie arbeiten, zugutekommt.

Heute haben sich über 4.500 Gesundheitsorganisationen und Krankenpflegeschulen in 29 Ländern verpflichtet, ihre Krankenschwestern und Krankenpfleger mit dem DAISY-Preis auszuzeichnen. Über 1,8 Millionen Krankenschwestern und Krankenpfleger wurden von ihren Patienten, Familien und Kollegen nominiert, und über 144.000 Auszeichnungen wurden bereits vergeben.

