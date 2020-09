Der USD/CHF gewann am Donnerstag zum fünften Mal in Folge an Zugkraft und er schoss auf dem neuen Zweimonatshochs um 0,9270. Karen Jones, Teamleiterin FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank, geht davon aus, dass das Paar auf dem Weg zum sechsmonatigen Abwärtstrend von 0,9446 ist. Wichtige Zitate "Der USD/CHF steigt weiter an und er bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...