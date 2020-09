DJ Spahn rät wegen Pandemie im Herbst und Winter zu Urlaub im Inland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bevölkerung wegen der Corona-Pandemie zu Ferien in Deutschland aufgerufen, um das Infektionsgeschehen in Deutschland unter Kontrolle zu behalten. "Man kann ja auch Urlaub im Inland machen. Ich weiß, dass das sehr hart ist für die Reiseveranstalter, die Reisebüros und natürlich auch die Bürger, die sich im Zweifel auf ihren Urlaub gefreut haben", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin.

"Wir haben jetzt zweimal erlebt - Stichwort Ischgl und im Sommer -, dass durch Reiserückkehrer auch Infektionen stärker wieder nach Deutschland reingebracht werden. Ich finde für Herbst- und Winterurlaub, Weihnachtsurlaub, sollten wir daraus eben auch gemeinsam lernen", sagte Spahn.

Auch sprach er sich gegen eine bundesweite Maskenpflicht zur Bekämpfung der Pandemie aus. Mit Verweis auf München und Berlin sagte Spahn, der Anstieg der Infektionen habe eher mit Feiern zu tun und beträfe Regionen. Daher sollte lokal reagiert werden. "Sonst verlieren wir auch Akzeptanz. Das Infektionsgeschehen in Brandenburg ist völlig anders als in Berlin", so Spahn. "Wenn wir Akzeptanz behalten wollen, müssen wir auch lageabhängig dann auch möglicherweise beschränkende Maßnahmen ergreifen."

Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag die Zahl der Neuinfektionen mit 2.153 Fällen angegeben.

