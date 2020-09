In die Situation kam der betreffende Politiker nie. Das Gespräch - wie gesagt, schon eine Weile her, aber die Lage besteht ja unverändert - führt zu dem Punkt: Wer organisiert eigentlich die Opposition gegen die Bundesregierung? Nicht nur der Posten des Oppositionsführers ist unbesetzt, sondern das gesamte in einer Demokratie nicht ganz unwichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...