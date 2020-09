Der Euro hat sich am Freitag in der Früh ein wenig höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr mit einem kleinen Plus bei 1,1679 Dollar, am Vorabend hatte sie noch bei 1,1665 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1645 Dollar festgesetzt.Laut den Devisenexperten der Helaba überwiegen technisch ...

