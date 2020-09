Die erste rein digitale Dmexco ist vorbei und einige Themen haben sich in den Sessions als Dauerbrenner erwiesen - doch ein wichtiger Bestandteil blieb in diesem Jahr auf der Strecke. Eine subjektive Rückschau. Die Dmexco ohne Köln, kann das gut gehen? In der Coronakrise ist vieles anders: Viele Messen und Konferenzen wandern bestenfalls abgespeckt ins Virtuelle - mehr oder weniger erfolgreich. Im Fall der Dmexco, der nach eigenen Worten größten Kongressmesse für die Digitalwirtschaft in Europa, kann man wohl sagen, dass vieles gut gelaufen ist: Das Streaming der rund 200 Sessions mit rund 800 Speakern...

Den vollständigen Artikel lesen ...